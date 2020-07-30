徵集照片須為1990年前於虎頭埤風景區拍攝。（觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

由交通部觀光局補助的台南新化區經典小鎮系列活動即將開跑，台南市政府觀旅局加碼辦理「遇見台灣第一水庫古往今昔」虎頭埤風景區老照片徵集活動，即日起至9月15日，只要是1990年前於虎頭埤風景區內，拍攝的各式各樣照片，即可透過紙本郵寄或線上填表方式投稿，屆時將選出30張老照片，並致贈每張照片1000元獎金及典藏費。

南瀛八景之首的虎頭埤，創建於1840年代，1927年時曾列入台灣八景十二勝之一，虎頭埤公園也於2年後開園，為當時全台占地面積最大的公園，1954年也由當時台南縣文獻委員會選定「虎埤泛月」為南瀛八大美景之首，贏得「小日月潭」美譽。

觀旅局長郭貞慧指出，今年入圍交通部觀光局2020台灣經典小鎮的新化區，將辦理一系列台灣經典小鎮行銷活動，帶著大家沿南168線，走訪大目降文化園區、虎頭埤、新化林場、大坑休閒農場等著名觀光景點，從老街、美食、水庫、林場、農場到二寮日出，細細品嘗新化區經典小鎮之美。

詳細活動內可見虎頭埤風景區官網（https：／／htp.tainan.gov.tw／），也可洽詢虎頭埤風景區呂小姐（06）590-1325。

(中時 )