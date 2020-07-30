有網友發文，指桃園市桃園區含情茶藝KTV適用動滋券，引起廣大網友討論，甚至有網友笑稱，「進去是要運動的嗎？」不過桃園市體育局出面打臉，指稱該業者雖然有申請，但並未審核通過，請民眾勿隨意相信不明消息。

體育局表示，經向發行動滋券的主管機關教育部體育署查證，該家卡拉ok商家非為動滋券可使用的納管業者，此外該業者雖然有向體育署申請登錄為可消費抵用之店家，但未經審核通過。

(中時 )