含情茶藝適用動滋券？ 桃園體育局否認 20:012020/07/30 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有網友發文，指桃園市桃園區含情茶藝KTV適用動滋券，遭體育局打臉否認。（摘自體育署臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有網友發文，指桃園市桃園區含情茶藝KTV適用動滋券，引起廣大網友討論，甚至有網友笑稱，「進去是要運動的嗎？」不過桃園市體育局出面打臉，指稱該業者雖然有申請，但並未審核通過，請民眾勿隨意相信不明消息。 體育局表示，經向發行動滋券的主管機關教育部體育署查證，該家卡拉ok商家非為動滋券可使用的納管業者，此外該業者雖然有向體育署申請登錄為可消費抵用之店家，但未經審核通過。 (中時 ) #體育 #網友 #業者 #桃園市 #通過 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 夏語心比基尼露乳緣刺青 墨鏡倒影「腿開開」遭出賣 - 星光 - 時尚 台灣恐爆第二波疫情？張上淳：不排除 - 生活 千年一遇空姐Rita「胸前一塊布」上下全開曲線看光 - 星光 - 時尚 賣藥郎表演「雞蛇秀」 突被眼鏡王蛇咬耳 下秒攤倒慘死街頭 - 社會 網爆銀行10員工包牌中15.6億集體離職 台新銀回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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