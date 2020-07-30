因喝奶嗆到住院的前總統李登輝，至今已住院174天，但在北榮醫療團隊的搶救下，今天仍然傳出壞消息，台北榮總今晚宣布，李前總統已於7點24分病逝，死因為吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷，享耆壽98歲。

李登輝在今年2月8日因喝奶嗆到，造成吸入性肺炎，至今住院治療5個多月，依靠抗生素藥物治療，北榮醫師表示，由於李登輝有糖尿病史，為維持生體機能，這5個多月來天天都要洗腎，但這幾天身體狀況越來越差，昏迷時間越來越長。

據指出，這7個多月來李登輝多呈現半昏迷狀態，雖然院方曾透過抗生素治療讓肺積水情況一度好轉，但事實上李登輝的多項身體數據卻仍然呈現低標。

28日，網上就有消息開始流傳李登輝已死，但北榮後來證實為誤傳，29日上午，總統蔡英文、副總統賴清德以及行政院長蘇貞昌更緊急取消既定行程，前來探望李登輝最後一面。

李登輝與高齡94歲的妻子曾文惠結縭超過70年，近日更是頻頻進出北榮，昨天曾文惠在北榮一待就是6小時，今天則是中午12點就驅車前來北榮，一路相伴李登輝走完人生最後一段路。

北榮表示，李前總統先前住在22樓的總統病房，辭世後大體會先冰存在北榮，並將設置臨時簡易的致意場所，至於後續靈堂設置則交由總統府做處置。

(旺報 )