《畫說成癮》特展策展人楊中信表示，吸毒與憂鬱情緒有相當程度的關聯性，藝術家高更的作品《憂鬱者》可呈現「憂鬱」的意象。（陳淑芬攝）

科博館推出《畫說成癮》特展，30日舉辦開幕活動。（陳淑芬攝）

欣賞世界名畫也可以認識毒品！國立自然科學博物館推出《畫說成癮》特展，策展人楊中信表示，菸及酒是毒品常見的前驅物，他從西洋藝術名畫彙整出30多幅原尺寸複製知名畫作，來闡述菸、酒及毒癮等原因及危害，透過藝術畫作讓民眾認識毒品，而遠離毒品。

《畫說成癮》特展30日舉辦開幕儀式，科博館館長孫維新、法務部常務次長張斗輝等人與會。孫維新致詞指出，毒品具有成癮性，抗拒不了誘惑，最後導致悲哀的下場，希望民眾藉由展出認識毒品，而遠離毒品。

「反毒展覽也可以很藝術！」策展人楊中信表示，根據調查，菸及酒是毒品常見的前驅物，抽菸、喝酒及吸毒原因很多，都可透過藝術畫作來說明呈現。例如，沃特豪斯的《潘朵拉》畫作，代表的是「好奇」；畢卡索的《燙衣服的女人》展現的是「工作壓力」，連插畫家諾曼･洛克威爾的《湯姆歷險記》都有「哈克交湯姆與喬伊吸菸」作品，可見朋友影響也很重要。

此外，展出的藝術繪作還有畫家梵谷的《叼菸的骷髏》、《飲酒人》及羅森博姆的《喝酒女孩和抽雪茄男孩》、倫敦新聞畫報插畫《吸食鴉片在中國》等，都能詮釋呈現菸、酒及毒癮等原因及危害。

張斗輝表示，吸食毒品具有進階性，毒咖啡等新興毒品屬三級毒品，主要吸食年齡層為18歲至24歲、二級毒品則為30歲至40歲、一級毒品以40歲至50歲為主，可見吸毒會越陷越深。此外，政府積極查緝毒品，去年初犯人數比前年下降20％以上；去年查扣毒品數量為9476公斤，更創10年新高；今年則朝向初犯人數降低及戒除毒品方向努力。

《畫說成癮》特展在科博館第三停車場地下一樓的自然科學藝術廊道，自7月30日展至11月22日，免費參觀。

(中時 )