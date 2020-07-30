民國77年1月13日下午，一通來自七海官邸的電話，從此改變李登輝的命運。初掌國家機器，黨內權鬥更迭，李登輝憑藉「善用矛盾、以敵制敵、強悍堅韌」的人格特質，披荊斬棘拆解3大政爭，完成一場史無前例的「寧靜革命」。

李登輝的權力之路從未平順。蔣經國所遺留的國民黨山頭林立，代理黨主席就是李登輝遭遇的第一役。蔣宋美齡率先開了第一槍，致函要求中常委輪流主持中常會，導致李登輝代理主席案生變，腥風血雨的赤裸權鬥就此揭開。

宋臂助 李掌黨機器

時任黨副祕書長的宋楚瑜在中常會中「臨門一腳」，抗議不應延宕代理主席案，李登輝順利接掌黨機器，宋楚瑜也成為當紅炸子雞。

參謀總長原本一任兩年，郝柏村卻一連穩掌8年，讓李登輝日夜難安。78年底，李登輝任命郝為國防部長，卻引來郝公然抗拒，蔣宋美齡此時二度插手，夾雜中英文分別以口頭和書面「告誡」李絕不能換郝，李登輝不予採納，從此種下李、郝兩人未來十年的敵對宿命。

國防部長換下郝總長

79年第8屆總統選舉，李登輝選擇李元簇當副手，觸動了李煥、郝柏村、蔣緯國、陳履安等大老的強力反彈，更引爆黨內最波濤洶湧的

第2次政爭。2月11日，國民黨臨時中央委員會議上「山雨欲來」，表定上演的劇碼是「李李配」，但台搭子下串聯的主角，卻是第2組人馬林洋港、蔣緯國：林洋港等人上台主張應票選正副總統候選人，票選派一度占上風，李登輝已有最壞的打算，甚至在西裝口袋裡擬妥了退選聲明。

8大老斡旋 李坐大位

3月初，李登輝委請黨內8大老蔣彥士、黃少谷、袁守謙、蔣彥士、陳立夫、謝東閔、李國鼎、倪文亞和辜振甫斡旋政爭。李自己則勤跑國代固票，更透過省議長蔡鴻文，以承諾只做一任鬆動林洋港，最後，終以近9成國代支持擊退「林蔣配」。回想起這段時光，李登輝曾言，「精神壓力大到無法安心睡覺，總和太太一起跪在床沿讀經禱告。」

李下郝上 瓦解非主流

79年3月底，憑藉自己實力坐上總統大位的李登輝，不再處於被動防衛，開始以敵制敵：大膽任用郝柏村為閣揆，「李下郝上」瓦解了非主流結盟，同時藉此把郝引出軍事地盤。3年後，郝柏村召開軍事會議，消息被人透露給民進黨立委，立委質疑違背憲政體制並串連倒閣，李登輝於是以內閣總辭為由順水推舟換下郝柏村，連戰接任，非主流大受重傷。

李連配 鬥倒林郝配

82年，李登輝宣布再逐大位，林洋港抨擊李登輝違背「只做一任」承諾，和郝柏村搭檔參選第9屆正副總統。非主流這場最後的揭竿起義中，林洋港終遭開除黨籍。85年3月，李連配拿下過半票數，林郝配只得近1成5票數，非主流派終於潰敗不振。這一年，李登輝正式登上了權力的巔峰！

(中時新聞網)