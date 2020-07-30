阿里巴巴舉辦的第五屆TMF淘寶造物節宣告開跑，今年因應疫情因素採線上線下結合方式，除透過「淘寶人生」App打造更為生動的線上互動與參與外，線下也首度啟動造物節的公路移動之旅，將從杭州首發，並開著展示造物節產品的大篷車一路到西安、成都與武漢，打造如同到4個城市去開派對的「移動造物節」。

在淘寶經營商家GRAF達7年、累計200萬名粉絲的創始人小豬認為，淘寶造物節是一個展現原創作品的機會，也舉例自己設計的一款衣服，透過紅綠藍曲線組合成一雙球鞋，背後含意在針對稍早大陸捲起的炒作球鞋風，認為球鞋不是股票，應該更應理智消費與創業，也藉此希望凸顯大陸不僅有「MIC」，也有「Design in China」。

至於被問到未來如何進一步鼓勵扶植造物節商家的創造力？阿里巴巴集團首席市場官董本洪說，光做一個節日還是不夠，因此今年針對造物節還有個創新。造物節結束之後，會透過一個評量系統在淘寶App推出「造物神榜」榜單，使這些產品與淘寶商家能登上淘寶「千人千面」個性化推薦功能的「有好貨」欄目內，提高知名度和淘寶曝光率來支持年輕的造物者。

而今年造物節的線上部分，阿里巴巴方面表示，將從8月10日到13日藉由淘寶的互動平台「淘寶人生」這個模擬人物的遊戲，把造物節用3D建模搬上去，進入到6個城堡實際上就是6個展區，享受不一樣的虛擬線上造物節。

此外，線下活動也將從杭州開跑，同時因應過去幾年有許多呼聲，希望造物節能移動到其他城市，今年會採取不一樣的安排，做一個大篷車一路移動從杭州到西安、成都與武漢，總共500個小時、3900公里的公路巡遊之旅。如同到4個城市去開派對的「移動造物節」，之後更預計將這段旅程濃縮拍成一部電影。

(旺報 )