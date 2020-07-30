1995年6月7日至12日，在美國會兩院決議及柯林頓政府同意下，李登輝訪問美國康乃爾大學，並發表公開演說。這次訪問被視為外交重大突破，但兩岸對立氣氛升高，更引發96年台海飛彈危機。

李登輝自康乃爾演講回來1個多月後，大陸解放軍即自7月21日到28日對彭佳嶼附近公海進行飛彈試射，打破了台海數十年的平靜。李登輝不解的是，他曾透過兩岸秘密管道溝通，演講內容並不涉及政治或鼓吹台獨，對岸怎會突然試射飛彈。

事實上是李登輝在康乃爾講了17次「中華民國」，刺激了對岸。另有種研判是，大陸擔心美國暗地支持台獨，因此採取前所未有的動作宣示反獨決心。自此，美中兩國開始「聯手管理」台灣問題。

無論如何，李登輝的康乃爾行與之後的台海危機，帶來多項影響。

一，世人思維被迫改變，必須把大陸對台動武列入評估局勢及決策時的重要變數，台海成為世界新火藥庫，維持台海安定的優先順位被提到前面。

二，大陸的飛彈已經可以打到台灣任何地方，國軍必須加緊建構反飛彈能力。於是美方來台評估三軍戰力，我開始採購部署愛國者飛彈。

三、柯林頓總統後來採取與中共「配合」的作法，乃至有向中共傾斜的「新三不」，成為日後美國對台政策基調。美國並積極採行「預防性外交」，以避免台海局勢失控，並提高日本在亞太的軍事責任。

四，兩岸關係急凍，兩會協商中斷，官方接觸陷停擺。李登輝在大陸試射飛彈後1個月，隨即提出「戒急用忍」政策，自此放棄參與大陸經濟成長。直到馬政府始恢復交流。

五，台海危機之後，破壞了台灣對中國的情感與信任，統獨傾向此消彼長。台灣內部對大陸產生疏離，台灣認同增加，一中認同降低，內部政治產生變化，有利民進黨取得執政。

六，為避免再有意外，美國要求與台灣進行政策溝通，李登輝派遣國安會秘書長丁懋時出馬，自此台美國安高層開始定期對話。大陸開始倣效台灣，加強對美國會遊說，壓制台灣。

李登輝的康乃爾行，成就了他自己，唯台灣應記取教訓，對國際形勢研判必須審慎，不要挑釁兩岸關係。

(中時新聞網)