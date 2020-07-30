前總統李登輝推動民主化的過程中，來自既得利益階層的反抗非常強烈；但他巧妙結合在野力量與體制內改革力，交互援引、借力使力，一邊穩固自我政權，一邊成功推動台灣民主化進程，終於讓「萬年國會」走入歷史。

1990年2月，第8屆總統選舉前夕，資深老國代趁機要求加薪、延長任期，引發民間反彈。各大專院校學生發起「野百合學運」，進駐中正紀念堂廣場7天，要求解散國民大會、廢除臨時條款，召開國民國是會議，提出政經改革時間表。

當時國民黨內正發生主流與非主流政爭，非主流派企圖推翻李的政權；李登輝趁野百合學運背後的社會改革呼聲借力使力，邀請學生入府進行歷史性對談，對學生訴求皆給予正面回應。

為了勸退資深老國代，李登輝親自拜訪600多名老國代，一一拜託他們自願退職，時勢逼人潮流已變，終於獲得回應。

李登輝當選第8屆總統後，隨即就在就職典禮上強調，「唯有憲政體制的正常發展，才是落實民主政治的坦途」，他宣布1年內結束動員戡亂時期、兩年內完成國會全面改選；當天李還宣布特赦令，特赦黃信介、施明德、林義雄等20多位政治黑名單人士。

同年6月底，國是會議在圓山飯店召開，李登輝實踐對學生承諾。這也是政府官員與異議人士共聚一堂共商國是的首例。這場國是會議啟動了台灣民主改革的巨大工程，做出總統民選、國會全面改選、廢除臨時條款、省市長民選等多項具體目標。

(中時新聞網)