潘瑋柏日前宣布與空姐女友Luna結婚喜訊後，雖不少人獻上祝福，但也有大陸網友挖出女方過去的黑歷史，指她整過型、虛報年齡，對此，出道19年對私事向來低調的潘瑋柏，心疼愛妻受屈、人格遭貶損，罕見動怒硬起來發聲明，要對散播不實謠言的網友提告，同時敬告媒體勿隨風起浪，傳播相關內容。

潘瑋柏29日晚間透過律師，針對有人散佈謠言，對他及Luna大量使用侮辱、誹謗言論進行惡意人身攻擊一事，發出聲明：「請發布謠言的相關網路用戶立即停止侵權，刪除已發布的侮辱、誹謗言論，並向潘瑋柏先生及宣云女士公開澄清致歉。」警告相關造謠者，若不立即停止侵權行為，將依法追責且絕不姑息；另外，聲明中也要求媒體停止轉載、發布、評論相關侵權內容，「避免承擔不必要的法律責任」。

潘瑋柏將於8月推出新專輯《Mr. R&Beats 節奏先生》，新歌〈第二順位〉唱出當備胎的心聲，與剛升格幸福人夫的他形成強烈對比。他親自構思MV劇情，大方出借自己要價千萬的「蝙蝠車」入鏡，車子一到拍攝現場頓時成為焦點，顧及海風吹起的砂石會刮傷車身，劇組一度停機3小時，租借拖吊車將「蝙蝠車」從棚內移駕到海邊，小心翼翼。不僅如此，潘瑋柏還在MV裡化上「受傷妝」，演繹痛苦、頹廢模樣，抓包感情中的第三者；潘瑋柏說：「一旦在感情世界中有了『第二順位』的選擇，沒有誰會是贏家。」他在MV裡歷經百轉千迴的妒忌與怒火，最後親手「毀滅」複雜的情感糾葛。

潘瑋柏8月將推出新專輯。（華納音樂提供

(中時 )