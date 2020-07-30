新北市議員張志豪今（30日）與中和區圓通扶輪社共同出席華山基金會舉辦的《愛老人‧中秋亮起來》公益關懷活動，張志豪先拋磚引玉捐出三倍券，交由華山基金會關懷新北市獨居長者，希望能透過三倍券做愛心，讓獨居長者們感受到三倍溫暖、三倍幸福！

張志豪表示，三年前未當選議員時就與華山基金會合作，擔任電台主持人時也邀請中和2站站長上節目宣傳理念。華山基金會以服務失能、失依、失智的三失長者們為使命，以新北市為例目前服務約1千4百位弱勢長者，隨著中秋節將至，華山基金會希望能募集中秋關懷禮，讓弱勢長者們也能感受到過節氣氛。

身為中和圓通扶輪社一員的張志豪，也在圓通扶輪社號召12個分社下一起做愛心，捐出每份價值350元的中秋關懷禮，共400份。張志豪更在現場捐出自己的三倍券，呼籲大家一起支持「愛老人、中秋亮起來」公益活動，只要花一千元，就能讓長者感受到三倍的溫暖與幸福。

(中時 )