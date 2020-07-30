從兩手空空到大權在握，李登輝是如何攀上權力的高峰？

民國81年，總統民選案分裂為直選和委任直選兩派，國民黨內原併案審查，但委任派卻突然躍為主流。3月9日，100多位中央委員餓肚子排隊發言，為的就是馬拉松接力罵李登輝，因為李主張總統直選，將失去全中國代表性，削弱國民黨主控力，眼見排山倒海阻力之大，李登輝當下接受妥協，延到兩年後的國民大會再議。

但反觀84年8月，曾說只作一任的李登輝卻食言，宣布再選第9任總統。他解釋，「本來我也覺得差不多可以退休了，但我現在的感受很強，責任非常重大…決定再努力一段時間，反正也只有4年。」

這兩個場景，都是李登輝，也道盡李登輝的人格特質：爭不贏的時候，拉長戰線強韌隱忍；吃得到的時候，一旦咬了絕不鬆口。情同父子的貼身幕僚蘇志誠就曾形容，「當時為了求安定，李敢把權力交給郝，就是看你吃不吃得下，有辦法你就吃！」道盡李登輝的謀略和彈性，既能卑躬屈膝，也能險中求勝。

在政治權力的遊戲中，人人都愛位子頭銜，握有人事權，自然眾官俯首聽命。李登輝不但捨得給位子，還擅創造新職銜，要逼退郝柏村離開行政院，先在黨內設政策指導小組，讓郝當召集人；為了安撫非主流的林郝，李先增設副主席，卻讓林郝連3人一起升，順便拉拔了連戰。

掌握民意和情報、擅長封官加爵、善用內部矛盾、耍狠不認輸、懂得借力使力等過人特質，終於襄助李登輝脫胎換骨，從當年那個在蔣經國面前「板凳只坐三分之一」的憨厚書生，披荊斬棘12年，攀上權力的高峰，在驚濤駭浪中完成了這場由舊威權邁向新民主的「寧靜革命」。

(中時新聞網)