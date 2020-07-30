李登輝與曾文惠育有一子二女，家庭美滿和樂，但長子李憲文英年早逝，卻是李永遠的痛。

李憲文生於1950年，1982年李登輝擔任台灣省主席時，李憲文因鼻咽癌早逝，李登輝親手把兒子的遺體抱到太平間，甚至痛苦到一度考慮退出政壇。

一位參與當年追思禮拜的友人形容，「直到禮拜結束，我正打算站起來，忽然聽到啜泣聲，看到李登輝已彎下身子，將眼鏡摘下，把臉埋進了手掌裡。」

李憲文病逝前，曾於1979年在《中華日報》副刊發表〈我的父親李登輝》，提及在家人眼中，李登輝是個無可救藥的「完美主義」者；常講述的故事是「浮士德向魔鬼出賣靈魂」。

李憲文1979年與出身台中清水望族的張月雲結婚，不久生下李坤儀「巧巧」。巧巧僅8個月大李憲文就過世，李登輝從此「祖代父職」，不但格外疼愛這小孫女，每年合法贈與現金，後來曾文惠又贈與大溪鴻禧山莊。

大女兒李安娜，1952年在李登輝赴愛荷華攻讀碩士時出生。李憲文曾為文說，李登輝當年為省錢幫不曾謀面的李安娜買毛衣，頻繁地奔走在愛州機場內，「以開水充飢」。李安娜夫婿黃循武是馬來西亞華僑，曾於台中榮總當醫師。李安娜女兒黃怡寧，與外公李登輝同樣就讀康乃爾。

李安妮是李登輝小女兒。李安妮曾代表台聯出馬角逐任務型國代，後又接手台綜院副院長，李登輝卸任後，李安妮扮演其政治助手角色。李安妮與前台視董事長、傳播學者賴國洲育有一子賴瑋綸。李登輝擔任總統時，李安娜與夫婿住在台中；李安妮則與賴國洲，及張月雲、李坤儀，和李登輝夫婦住官邸。

(中時新聞網)