前總統李登輝(左)、前總統蔣經國(右)。

我國憲法歷經7次修訂，前總統李登輝主政10年任期內就完成了6次修憲。總體來看，這一連串憲改工程，已使1946年在南京制定的中華民國憲法較適用於台、澎、金、馬，可謂台灣民主化的重要工程；然而包括廢除國民大會、凍省、總統直選、卻取消國會的閣揆同意權等，幾乎翻轉了五權分立的政府體制。

1949年大陸淪陷後，中華民國憲法在絕大部分地區現實上失效，中華民國旋即凍結憲法進入動員戡亂時期，解嚴後如何修憲以提高適用性，成了當務之急。

1988年元月李登輝繼任總統，兩年後，國民大會的老代表們要求擴權，引發三月野百合學運，要求政府確實實施民主憲政國會全面改選。援引洶湧民氣，李登輝召開體制外的「國是會議」，運用民間的改革力量對抗國民黨內保守勢力，與民進黨聯手推動修憲。

1991年的第1次修憲便在這樣的背景下展開，先由第1屆資深國代負責第1階段程序性修憲，先廢除《動員戡亂臨時條款》，並通過賦予改選中央民意代表的法源；隔年再由新選出的第2屆國代進行第2階段的實質性修憲，將地方自治法制化，賦予地方自治及首長民選的法源。

接著國內政局出現重大轉變，民進黨接連在立委及縣市長選舉中得票率大幅成長，國民黨內部則有嚴重衝突，甚至有人脫黨另立「新黨」。1994年7月登場的第3次修憲，將總統選制由過去國民大會選舉的委任制，改為直接民選，我國憲政體制也從「修正式內閣制」轉向「半總統制」或「雙首長制」。

1995年底立委選舉，國民黨獲得85席，僅比過半多3席。這樣的「脆弱多數」，致使執政黨在國會許多重大表決都陷入困境。1996年3月，李登輝當選首任民選總統後，以副總統身分續兼閣揆的連戰遭到在野黨激烈杯葛，李登輝擔心即使提名新的行政院長也難以獲得立法院同意，而鋒芒畢露的台灣省長宋楚瑜，也證明民選總統與民選省長在政治生態上難以並存。

李登輝於是召開「國家發展會議」，國、民兩黨決定合作推動1997年登場的第4次修憲，但最引發政治效應的，莫過於「精省」或「凍省」，將省長與省議會都送入歷史；並規定總統任命行政院長不須立院同意，這加上總統選制的相對多數制，導致日後少數政府的出現，至今仍是政治紛擾的根源之一。

1999年、2000年和2005年的第5到第7次修憲，則逐步讓國民大會走入歷史。其中第5次修憲一度因「國大自肥延任案」被大法官判定違憲失效，2000年首度政黨輪替後，國大在社會壓力下自廢武功，從常設性改為任務型，第7次修憲則正式廢除國大，五權憲法的基本架構已經大幅變貌。

(中時新聞網)