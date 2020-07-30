日媒競相發出李登輝辭世的快訊 20:222020/07/30 中時新聞網 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本NHK、朝日電視台、朝日新聞、產經新聞等日媒在30日晚間9點左右都發了前總統李登輝辭世的快訊。(翻攝自NHK快訊畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本NHK、朝日電視台、朝日新聞等日媒在30日晚間9點左右都發了前總統李登輝辭世的快訊。 NHK報導，台灣第1位民選總統，為台灣民主化盡心盡力的李前總統，日本時間晚點8點過後，在台北的醫院去世，享壽97歲。李登輝是有名的親日家。 (中時新聞網) #日媒 #辭世 #快訊 #競相 #發出 也許您會感興趣 推薦閱讀 李登輝近況受日媒關注 日網友留言幫祈禱 22:312020/07/29 政治 曾為「去中國化」反對李登輝 學者王曉波今辭世 10:572020/07/30 政治 國際熱門新聞 川普呼籲延後2020大選 但憲法規定他沒這權力 - 國際 李登輝過世日本也關注 NHK第一時間發布 - 國際 比南海還危險 專家指中美愈緊張 陸愈急於奪台 部署潛艇基地 - 國際 美疫情惡化 單日死亡創近2月新高 每分鐘奪一命 - 國際 超大望遠鏡VLT 首次直接拍攝到系外行星 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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