日本NHK、朝日電視台、朝日新聞等日媒在30日晚間9點左右都發了前總統李登輝辭世的快訊。

NHK報導，台灣第1位民選總統，為台灣民主化盡心盡力的李前總統，日本時間晚點8點過後，在台北的醫院去世，享壽97歲。李登輝是有名的親日家。

(中時新聞網)