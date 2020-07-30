兩岸分治70年，密使穿梭兩岸傳言始終不斷，大陸新華社前香港分社社長許家屯曾披露，兩岸之間的密使交往從蔣介石到李登輝政府從未間斷過，但最有名的密使，事後也得到當事人的證實，當推李登輝時代的蘇志誠和鄭淑敏。

蘇志誠和鄭淑敏與對岸的會面，促成了日後的「辜汪會談」，並確立了兩岸以「海基會」、「海協會」往來的體制，堪稱兩岸1949年以來兩岸關係最實質也最具體的深化。

藉助國學家南懷瑾的牽線，「李辦」的蘇志誠與「江辦」的曾慶紅，開啟90年代兩岸密使聯繫的窗口。1992年6月，李登輝派遣蘇志誠、鄭淑敏前往香港，隔天與汪道涵以及涉台事務的官員密會。

1995年1月30日，江澤民在農曆除夕發表「江八點」，蘇、鄭兩人不久也赴澳門與曾慶紅會面，討論「江八點」及李登輝打算回應的「李六條」。此行密使具體發揮了「帶話」功能，更有助於兩岸溝通與互信。

但1995因李登輝訪美國康乃爾大學導致隔年台海飛彈危機，而這也是50年代以來台海情勢最緊張的一次。1998年10月，在辜振甫訪問大陸，讓兩岸關係一度出現和緩的契機，但隨著「兩國論」的提出，以及扁政府上台，密使的階段性任務也告結束。

綜觀李登輝時代，整整10年兩岸密使互動最為頻繁，也發揮最大的功效。1988年李登輝繼承蔣經國的權柄，但這12餘年的任期中，也正是台灣民主化過程中產生各種轉型挑戰最嚴峻的時刻；此外，面對國際與外交上的困局，李登輝也苦思力求突破之道。藉由與對岸善意接觸興對話，不啻是一種擴展台灣外交空間的策略。

在黨內非主流逼宮與民進黨來勢洶洶的交逼下，李登輝採取「結合次要敵人，打擊主要敵人」的策略，派出密使在兩岸居間穿梭，並成立國家統一委員會，表面上高舉統一旗幟，讓兩岸關係逐漸和緩，李登輝也因此有餘裕處理來自黨內外的挑戰，讓任內的權力基礎更加穩固。

(中時新聞網)