方姓竊賊深夜偷鳳梨遭巡邏警當場逮獲。（歸仁分局提供／曹婷婷台南傳真）

警半夜巡邏逮鳳梨賊！歸仁分局於鳳梨產季執行「護果專案」，媽廟派出所所長李慶輝及警員鍾武宜28日凌晨近2點，在關廟區保順路旁的鳳梨果園，乍見方姓男子趁著夜黑風高、徒手竊取鳳梨，警方路過目睹全程，當場人贓俱獲，並起獲方嫌剛偷摘的鳳梨10顆，全案依涉嫌竊盜罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

歸仁分局轄區轄內歸仁、關廟、龍崎區素有「釋迦、鳳梨故鄉」之稱，每年7~9月是轄區重要農產品釋迦、鳳梨採收期，由於過去曾發生宵小竊賊趁農務繁忙無暇看顧之際， 竊取農民辛苦栽種熟成水果，讓果農心血及財產造成損失。

「農產品竊盜零發生」！歸仁分局長楊慶裕說，有感果農辛苦，為防宵小行竊，指示轄區警力啟動「護果專案」，要求分局各分駐(派出)所、偵查隊及內勤單位等，針對轄區水果分布區域及農民提出申請區域，納入護果巡邏路線，另利用分局治安座談會、義警、民防、守望相助巡守隊訓練、座談及員警家戶訪查，教農民如何防制農產品被盜竊，並隨時受理果農申請警力協助防竊護果巡邏，目前各分駐、派出所規畫全方位巡邏路線，嚇阻宵小。

(中時 )