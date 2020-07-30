俄羅斯國防部最近發布的一段影片，訓練中的T-72B3戰機，在安裝通氣管之後可以直接渡河，整個戰車沒進河水裡也不成問題，如同潛艇一般。T-72B3是T-72戰車系列的第3代改良型。

俄羅斯衛星網報導，阿根廷媒體Clarin的記者評論說，看到T-72B3能夠渡過深度超過5公尺的河流，如同「戰車變潛艇」，觀眾無不訝異。

Подводное вождение танков в Оренбургской области

根據俄羅斯國防部的說法，戰車配備了特製通氣管，可以使它們潛水達到五公尺深，而不會干擾戰車的運行。

阿根廷記者稱T-72B3為「致命武器」，報稱稱「重達41噸的T-72，駛入5公尺深的河中，隨後出現在河的對岸，繼續執行任務，好像什麼都沒發生。」

T-72B3是蘇聯T-72主力戰車的第3代改良，於1971年首次出現。它 1971年在6月24日，首度出現在紅場閱兵式，給觀眾留下了深刻的印象。之後也成為最暢銷的俄製戰車，至今仍然活躍於各國陸軍。T-90戰車是T-72的接班型。

(中時新聞網)