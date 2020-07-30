喝牛奶嗆到住院的前總統李登輝，至今已住院174天，但在北榮醫療團隊的搶救下，今天傳出壞消息，台北榮總今晚宣布，李前總統已於7點24分病逝，死因為吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷，享耆壽98歲。

台北市長柯文哲曾讚李登輝是時代的英雄，以下為柯文哲悼念全文：

我認為，李登輝總統在台灣歷史上最大的貢獻，就是讓台灣走向一條沒有辦法回頭的民主之路。我也深信，李總統對台灣歷史最大的影響，是重新塑造了台灣的民族性。

身為一個看盡生老病死的外科醫師，原本應該平靜的看待這一切，但接到李總統離去的消息，還是很感傷。去年5月，我與李總統見面，他已不像之前，一講就是四個鐘頭，而且不必暫停上廁所。但對我來說，不管世人如何評論，他都是時代的英雄。

李總統讓人敬佩的不僅是政治上的成就，更是睿智的人生哲學。他讓台灣平順的從威權政體過渡到民主時代；也在人生權勢達到最高峰的時候，急流湧退立下最良好的民主典範。

哲人日已遠，典型在夙昔。雖然李總統已經離我們而去，但是李總統留下的精神，會由我們接棒傳承。

(中時 )