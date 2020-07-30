李登輝在總統任內推動「兩國論」，讓他贏得「台獨教父」的稱號，不過李曾接受專訪明白表示，他從未主張過「台灣獨立」，因為台灣已經實質獨立。唯晚年又主張舉行獨立公投，並以台灣名義加入聯合國。

李登輝長期被獨派尊為精神領袖，但當年蔣經國擔任總統，選擇李作為接班人，卻是因為他「反台獨」。

追隨蔣經國16年的前總統府副秘書長張祖詒就曾披露，當時身為省主席的李登輝在回答黨外議員提出台灣獨立問題時，鏗鏘有力的回答「中國歷史沒有拋棄台灣，台灣怎能脫離中國大陸」。次日蔣經國閱報時頻頻點頭，連說「很好、很好」，不到兩個月，就在國民黨中全會通過提名李登輝為接班的副總統候選人。

1988年2月，李在繼任後首次記者會上也宣布「只有一個中國而沒有兩個中國的政策。我們必須以三民主義統一中國」。1991年，李主持國統會通過《國家統一綱領》，寫著「台灣是中國一部分，大陸也是中國的一部分」

1996年李登輝當選首任民選總統後，言論開始出現台獨傾向。1999年接受德國之聲專訪，李登輝表示，海峽兩岸的關係是「特殊的國與國關係」，也就是著名的「兩國論」，至此被視為獨派領袖。

不過李登輝晚年出書《餘生：我的生命之旅與台灣民主之路》中談到，台灣的現狀是不屬於中國，與中華人民共和國是個別存在，所以他未曾主張台獨。

2007年接受媒體專訪時更進一步表示，他不是「台獨教父」，台獨本身是假議題，因為台灣已經是主權獨立的國家「只是現在的名字叫做中華民國」。

不過他也說，強調國家正常化才是接下來的目標，而正名、制憲、建立國家認同、加入聯合國則是國家正常化的要素。

今年（2018年）二二八事件71周年，李登輝在台獨組織「喜樂島聯盟」籌組記者會上公開表示，台灣應舉行獨立公投，並以台灣名義加入聯合國，「我認為現在已經是採取行動完成這個目標（台灣正名）的時候了。」

(中時新聞網)