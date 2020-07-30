台中市52歲陳姓男子因左側口腔內側潰瘍遲遲未癒，前往耳鼻喉科就診，切片結果竟確診為口腔癌，接受半邊臉頰切除手術，術後顏面受損，他對未來的人生簡直心如槁灰，後來透過「顯微游離皮瓣移植術」成功重建外觀，讓陳先生更有自信面對新人生。

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，陳男因不明原因口腔內側出現潰瘍，經確診為口腔癌，他罹癌心情低落，更擔心顏面受損產生後遺症，經過術前溝通，了解透過「顯微游離皮瓣移植術」，術後顏面與常人無異，才放下心中大石。

鄭旭棠指出，口腔癌高居國人癌症死亡率第五名，其中以男性居多，2019年口腔癌死亡人數3425人，標準化死亡率每10萬人死亡8.9人；目前口腔癌治療以手術切除為主，而手術後顏面缺損造成患者顏面醜形及構音、吞嚥的困難，影響正常社交生活。

鄭旭棠強調，「顯微游離皮瓣移植術」採取患者健全部分的組織，最常使用為大腿前外側皮瓣，皮瓣仍保有自身血流循環且被轉移的組織，而游離皮瓣移植術是將皮瓣和其供血莖幹取下後，於高倍顯微鏡下進行血管接合精密手術，將皮瓣縫補至需要重建的部位，對患者而言安全度很高。

(中時 )