李登輝前總統今晚於榮總病逝，享耆壽98歲，台灣民眾黨在臉書哀悼指出，謝謝李登輝前總統，謝謝您這一生為台灣所做的一切。

民眾黨指出，台灣剛步入真正自由民主的初芽狀態，李登輝前總統讓台灣真正從威權時代走向百花齊放，由衝突步向和解，由理解走向共融，重新塑造了台灣人的民族性，踏出了台灣民主史的一大步，帶領台灣走向無法回頭的民主之路，這是李前總統對台灣最大的貢獻。

民眾黨說，李前總統在台灣的民主進程上有不可計量的貢獻。而他也是一位與時俱進的政治家，從能源議題、半導體，研究到物聯網，甚至今年，他還心心念念期盼發展台灣本土的高端肉牛產業，開發與日本和牛同等級的肉牛牛種，李前總統不僅保有過去時代的勤奮，也保有新知識份子吸收新知的熱情。

民眾黨認為，李前總統讓人敬佩的不僅是政治上的成就，更是睿智的人生哲學。過去他用著「走兩步、退一步」的方式，讓台灣平順的從威權政體過渡到民主時代；或許每個人心中對民主的想像都不同，但「李登輝」將會是台灣這塊土地， 永遠跟「民主」一起被提起的名字。

(中時 )