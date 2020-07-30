李登輝妻子曾文惠曾於國史館口述中說，小時候在家門口哭，正好相命先生經過，對她母親講，「你不要看這個囝仔喔！她以後是『一品夫人』。」後來果然成為第一夫人的曾文惠，對李登輝一生發揮不小影響。

小李登輝3歲、1926年出生的曾文惠是淡水地主女兒。曾家祖父不太識字，需仰賴李家祖父的文筆，兩家故有世交，李家次男娶有錢的曾家次女因而受當地看好。曾文惠富有的家世也將李登輝與本土世家如基隆顏家、板橋林家的人脈網牽起，姻親、血親交疊成的本土勢力，成為李當政後重要支柱。

嫁給李登輝前，曾文惠任職於台灣銀行，她和在大學當助教的李每周約會一次，見面時會收到李送一本岩波文庫的書，如《少年維特的煩惱》、《浮士德》等，碰面就談讀後感，並接受李登輝指導。曾文惠曾於《虎口的總統》書中表示，她和李登輝「是結婚後才開始戀愛的。」

李在1949年與曾文惠結婚，李的老友何既明透露，當時他問李登輝怎麼會想結婚，李登輝答說：「那女孩就像含蓄害羞的白色百合，但與她聊著聊著，竟然就變成了豔紅的玫瑰花。」

李就任台北市長後，蔣經國頻頻造訪市長官邸，但曾文惠認為，「做妻子的不要太出風頭，有政治家來訪時都會盡量少與客人接觸。」所以沒有與蔣經國談笑，「經常是端出茶點就直接退下了。」

李登輝曾在《最高領導人的條件》書中表示，「蔣經國曾經明顯地向她說起：用一個人，要先看看他太太怎樣。」李登輝認為，蔣經國是透過觀察曾文惠評斷他可否大用。

曾文惠一直默默扮演李登輝背後的傳統賢內助，夫妻兩人個性互補，情感深刻。李登輝長媳張月雲於《華枝春滿》文中描述，「高爾夫球場上，爸爸每以奮臂勁揮，挑戰極限；而媽媽則寧可穩直漸進，步步為營。媽的桿數較多，爸終究得耐心地等；而對於爸的偶爾出界，媽也總是好整以暇地等著他重回球道。球場如人生，不一樣的球風，反映了他們不一樣的個性，但卻不妨他倆之間，始終亦步亦趨的互動，不離不棄的信念。」

(中時新聞網)