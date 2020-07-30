2020年上半場驚濤駭浪，壽險業創三高。保險局30日公布，壽險業上半年累計稅前獲利1,101億元，創同期新高；且因為股債雙漲，6月底壽險業淨值達2兆688億元，亦是史上新高；而新台幣匯率走強，壽險業上半年匯兌成本高達新台幣1,518億元，同樣創同期新高。

新台幣兌美元上半年升值1.48％，升破30元大關，壽險業12.7兆元的海外投資（不含外幣保單）需要避險，據保險局統計，2020年上半年壽險業買避險工具成本，即如換匯（CS）或無本金遠期外匯（NDF）就花了837億元，因為台美利差縮小，比去年同期的1,073億元，省了236億元，幅度22.8％。

若壽險海外投資完全不避險，則上半年台幣升值，匯損將高達1,831億元，雖然收回240億元外匯準備金沖抵，加上避險工具有效避險910億元，但因為不是所有國外投資部位都全額避險，所以還是有681億元的淨匯損，再加上買避險工具的837億元成本，上半年壽險業匯兌成本共1,518億元，比去年同期增加364億元，增加幅度達31.5％以上，是同期的新高，若新台幣依舊強勢，則全年避險成本恐上看3千億元。

(工商 )