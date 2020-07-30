因喝奶嗆到住院的前總統李登輝，至今住院174天，雖經北榮醫療團隊全力醫治，今天仍然傳出壞消息，台北榮總今晚宣布，李前總統已於7點24分病逝，死因為吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷，享耆壽98歲。

李登輝一生曾發表諸多經典語錄，時代雜誌曾譽為「台灣民主先生」。以下為經典語錄列表：

前總統李登輝一生經典語錄。

(中時新聞網)