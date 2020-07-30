近日一句話「像極了愛情」在網路上瘋傳，由於只要將普通的句子後面加上這一句話，就能讓文章頓時充滿詩意，而這句話也成為大家朗朗上口的金句。作家朱宥勳指出，「像極了愛情」之所以成為好玩的哽，是因為該句利用了文學上的「巧勁」，透過人類強大的聯想力「腦補」，拉出遼闊的想像空間。

知名導演蘇文聖（蘇三毛）在臉書上分享網傳「教你如何寫詩」的圖文，該文傳授，只要隨意寫一段話，最後加上「像極了愛情」，一首詩就瞬間完成，也掀起一股全民「像極了愛情」熱潮，不少粉專跟風發文，在網上瘋狂洗版。

網傳「教你如何寫詩」的圖文，該文傳授，只要隨意寫一段話，最後加上「像極了愛情」，一首詩就瞬間完成。（摘自蘇三毛臉書）

例如，粉專《海巡署長室》就跟上時事發文，「海面下的未爆彈必須清除，才不會引發危機，像極了愛情。」而財政部小編也發文「不求1,000萬，只求一張200塊，像極了愛情」。原本簡單易瞭的字句，瞬間變成一首首的好詩，也讓人人都能當文青。

一股全民「像極了愛情」熱潮，不少粉專跟風發文，在網上瘋狂洗版。(摘自海巡署粉專)

「像極了愛情」哽為什麼會這麼洗腦？作家朱宥勳就解釋，原因在於它利用了文學上的「巧勁」：只要你把兩件無關的東西並置，人的腦袋自動就會去補強其中關聯。而且兩者越無關，拉出來的想像空間就越遼闊。朱宥勳也說，如果連續寫三句跟愛情有關的句子，再接「像極了愛情」，保證變得無聊。

朱宥勳指出，因為人類的腦補能力非常厲害，所以有時文學會借用讀者的腦補，不必明說，讀者的聯想力遠比作者想得更多。所以「巧勁」讓作者不用費力，就能達到好的效果。而「像極了愛情」因為簡單好學，也成為人人可玩的巧勁。

不過，朱宥勳表示，更高明的詩人，追求的就不會只有一道巧勁，而是設法在這種思維跳躍過程裡，埋下更多線索、創造更強的詮釋空間。同時也稱讚「像極了愛情」這類玩法，成為一個很棒的現代詩教案。能讓學生體會何謂現代詩的「詩意」是怎麼回事。

(中時新聞網)