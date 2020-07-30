前總統李登輝辭世，前副總統連戰辦公室主任彭國省表示，連戰第一時間得知，表達不捨、願李前總統安息，並向家人慰問；連戰也肯定李是中華民國民主深化的重要推手，至於兩人後來對國家路線有歧見，連戰表示「功過是非，留待歷史論斷」。

彭國省轉述說，連戰剛才得知相關資訊，對李前總統辭世表達相當不捨，願其在主懷安息，在此也特別對李前總統夫人及家人表達慰問的敬意。

他說，連戰表示，李前總統曾是推動中華民國民主深化的重要推手，之前擔任台灣省主席時，對台灣省也有積極貢獻；另也積極建立國家統一委員會、制定國統綱領，進而開啟兩岸協商，這些俱屬於國家重大發展。

彭國省轉述連戰說法，民國85年李前總統時任國民黨主席，與時任副主席的他搭檔參與首屆民選總統直選，並當選首屆民選總統、副總統，雖然之後雙方對於國家、民主、文化等看法立場產生歧見，但這些功過是非，就留待歷史論斷。

(中時 )