李登輝病逝榮總 王炳忠留言「終於死了」被罵爆 20:362020/07/30 中時新聞網 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新黨發言人王炳忠(圖／本報資料照、陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統李登輝30日晚間19點24分病逝台北榮總，享耆壽98歲。然而，新黨發言人王炳忠隨即在臉書發文「終於死了」，引起大批網友反彈。 新黨發言人王炳忠留言惹議。（摘自臉書） 李登輝本身患有多重慢性病，今年2月初因為喝奶嗆到，引發吸入性肺炎住院，2月17日還曾突發心因性休克，在今日19點24分最終還是病逝台北榮總。 文章來源：王炳忠留言 (中時新聞網) #病逝 #李登輝 #王炳忠 #19 #24 也許您會感興趣 推薦閱讀 感傷 曾文惠今憔悴探視李登輝 去年李緊握她手與蔡英文合照 19:332020/07/29 政治 李登輝病危 蔡賴蘇趕赴探視！牧師與家人 病房禱告祈福 04:102020/07/30 政治要聞 妻下禁酒令 李登輝乖乖聽 04:102020/07/30 政治要聞 祖代父職 享受四代同樂 04:102020/07/30 政治要聞 李心臟裝12支架 創最高齡紀錄 04:102020/07/30 政治要聞 趙少康論李登輝功過 直言「李有意搞垮國民黨」 11:022020/07/30 政治 李登輝政治生涯經歷連番政爭 驚濤駭浪後登上權力顛峰 20:162020/07/30 政治 李登輝風雲一生 毀譽參半 20:152020/07/30 政治 李登輝愛子早逝 今生至痛 祖代父職 格外疼愛小孫女巧巧 20:242020/07/30 政治 李登輝、曾文惠婚後才開始戀愛 兩人個性互補 情感深成從政支柱 20:272020/07/30 政治 政治熱門新聞 為何當年李登輝凍省封殺功臣宋楚瑜？錢復曝內幕 - 政治 李登輝與國民黨仇未解？鄭佩芬先拋「要講真話嗎」終爆秘辛 - 政治 前總統李登輝病逝 享耆壽98歲 - 政治 - 旺報 直播》李前總統大體 今晚11點已移靈懷恩堂冰存 - 政治 阿舅做事做一半？高雄鋪路亂糟糟 網：懷念川伯 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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