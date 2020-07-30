前總統李登輝30日晚間19點24分病逝台北榮總，享耆壽98歲。然而，新黨發言人王炳忠隨即在臉書發文「終於死了」，引起大批網友反彈。

新黨發言人王炳忠留言惹議。（摘自臉書）

李登輝本身患有多重慢性病，今年2月初因為喝奶嗆到，引發吸入性肺炎住院，2月17日還曾突發心因性休克，在今日19點24分最終還是病逝台北榮總。

(中時新聞網)