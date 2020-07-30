李登輝、曾文惠。（資料照片）

李登輝2000年卸任後搬進翠山莊定居，由於當時孫女巧巧已經出國留學，偌大的房子裡，除了特勤人員以外，經常只有曾文惠及兒媳婦相伴。李登輝夫婦平時的休閒活動，就是揮桿、散步，或是在書房裡讀書、聽歌劇。

在李登輝晚年，只有妻子曾文惠一直陪在他身邊，幕僚透露，曾文惠是傳統的台灣女性，幾乎不過問李登輝的工作狀況，卻非常重視丈夫的起居，李登輝的衣著、飲食，都由她一手打理。

李登輝有心臟病及糖尿病，又罹患過大腸癌，因此曾文惠要求廚師做菜一定要清淡；李登輝想喝點小酒，也總被她阻止，李登輝就曾開玩笑地說，「我現在都不能飲酒了，所以別人送我什麼，我就送家裡的酒當做回禮。」

李登輝卸任後每次出訪，曾文惠幾乎都陪同，替丈夫處理日常庶務；因故無法隨行時，曾文惠也總會在臨行前一再叮嚀隨扈，「不可以讓總統喝酒，總統一上車就要叫他睡覺，不准陪他聊天。」李登輝在外興致一來想喝點酒，隨扈不敢勸阻，只能央求李登輝，「回去不要跟夫人說」。

由於身邊隨扈幾乎都是跟了幾十年，曾文惠平常都把維安人員當成後輩看待，沒有官夫人的架子，每次收到民眾送的蔬果，都會轉交給維安人員享用。如果有什麼事讓曾文惠覺得不滿意，她也只會用近乎「疲勞轟炸」的方式，把事情慢慢說清楚。相較於李登輝大而化之的個性，幕僚在曾文惠面前反而更加戰戰兢兢。

(中時新聞網)