前總統李登輝辭世，前總統馬英九辦公室表示，李登輝前總統曾擔任中華民國元首與中國國民黨主席，帶領國家與黨的發展，包括馬前總統在內，臺灣許多政治人物都曾是他的部屬。對於李前總統辭世，馬前總統感到不捨，並對李夫人及家屬致上誠摯哀悼之意。

馬前總統辦公室指出，李前總統繼經國先生解除戒嚴、開放組黨後，進一步推動國會全面改選、總統直選，對臺灣民主化有其貢獻，值得國人肯定。雖然李前總統在卸任後，政治理念發生巨大轉變，馬前總統仍感念他對國家的付出，也相信歷史將有公正客觀評價。

(中時 )