李登輝辭世 馬英九不捨：歷史將有公正客觀評價 20:412020/07/30 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬英九。（馬英九辦公室提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統李登輝辭世，前總統馬英九辦公室表示，李登輝前總統曾擔任中華民國元首與中國國民黨主席，帶領國家與黨的發展，包括馬前總統在內，臺灣許多政治人物都曾是他的部屬。對於李前總統辭世，馬前總統感到不捨，並對李夫人及家屬致上誠摯哀悼之意。 馬前總統辦公室指出，李前總統繼經國先生解除戒嚴、開放組黨後，進一步推動國會全面改選、總統直選，對臺灣民主化有其貢獻，值得國人肯定。雖然李前總統在卸任後，政治理念發生巨大轉變，馬前總統仍感念他對國家的付出，也相信歷史將有公正客觀評價。 (中時 ) #李登輝 也許您會感興趣 政治熱門新聞 為何當年李登輝凍省封殺功臣宋楚瑜？錢復曝內幕 - 政治 李登輝與國民黨仇未解？鄭佩芬先拋「要講真話嗎」終爆秘辛 - 政治 前總統李登輝病逝 享耆壽98歲 - 政治 - 旺報 直播》李前總統大體 今晚11點已移靈懷恩堂冰存 - 政治 阿舅做事做一半？高雄鋪路亂糟糟 網：懷念川伯 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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