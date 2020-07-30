李登輝病逝 北榮召開記者會說明 (陳人齊攝)

前總統李登輝30日逝世，台北榮民總醫院重症醫學部部主任林永煬、台北榮民總醫院副院長黃信彰、台北榮民總醫院顧問陳雲亮一同出席說明。（杜宜諳攝）

因喝奶嗆到住院的前總統李登輝，至今已住院174天，但在北榮醫療團隊的搶救下，今天仍然傳出壞消息，台北榮總今晚宣布，李前總統已於7點24分病逝，死因為吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷，享耆壽98歲。北榮今天證實，李登輝其實在2月17日時就因突發心因性休克，病情轉差。

北榮表示，李前總統在2月17日晚間，在病房區坐輪椅活動時，突發心因性休克，立即進行CPR急救後使用呼吸器，由於李前總統已高齡98歲，本身又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，雖經醫療團隊全力救治，仍然無法挽回，於7月30日晚間7點24分與世長辭。

醫療小組副召集人林永煬表示，李前總統臨終前在家人的陪伴下離開，並在牧師的主持下進行家庭禱告，走的時候非常安詳，他也感謝李登輝，盛讚他是生命的鬥士，同時也是一名奉獻者，將生命的最後5個月託付給北榮，給予院方一次又一次的醫療考題。

(中時新聞網)