WTO取代WHO成為中美新戰場？世界貿易組織現任祕書長阿澤維多提前辭職，遺缺意外造成中美另一場角力。美國希望由美籍的副祕書長沃爾夫暫代職務，或由墨西哥外長塞亞德接替。大陸則傾向支持肯亞前外長阿米娜角逐。目前各方勢力正合縱連橫。世貿今天會召開成員國會議，就臨時代理祕書長展開協商。一般預料，新任祕書長將會在今年11月7日前敲定。

現任世貿祕書長阿澤維多今年5月以個人原因請辭，即將在8月31日離任。路透報導，美國堅持要美籍的副祕書長暫代，但受到了來自北京和布魯塞爾的抵制，圍繞誰暫代祕書長或是否提前展開遴選祕書長作業僵持不下，世貿祕書長一職在各方角力下陷入了僵局。

世貿現任4位副祕書長，分別是來自大陸在2013年任職的易小准、來自美國在2017年任職的沃爾夫、來自奈及利亞在2013年任職的阿加、以及來自德國在2013年任職的布勞納。

美國貿易代表萊海澤近期在國會強調，美國希望一個「能夠理解自由經濟體和北京打交道的問題本質的人」。要維持多邊貿易體制，就必須對全球關稅進行「重大調整」。萊海澤還強調，「如果世貿祕書長有一點反美情緒，就會被美國否決」。

英國BBC曾報導，川普當局對現任祕書長阿澤維多非常不滿，認為世貿「偏袒中國」，美國則受到了「不公平對待」。去年9月美國總統川普曾經公開威脅：如果世貿不改革，美國要退出，北京不應該享受發展中國家的優惠關稅。

路透指出，如果無法扶正美籍副祕書長沃爾夫，美國可能支持墨西哥副外長塞亞德，也可能支持或英國前國際貿易大臣福克斯。大陸現階段則較屬意來自肯亞的前外交和國際貿易部長阿米娜。

(中時 )