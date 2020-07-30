美國知名搖滾團體The Killers（殺手樂團）成軍19年，曾被美前總統歐巴馬力邀進白宮演出，被形容是「美國最好的英式樂團」，未料近日傳出他們11年前舉行巡迴演出時，有工作人員在後台輪流性侵1名女子，整起事件調查中。

據《BBC》報導，一名女音響工程師在網上爆料，2009年某次擔任殺手樂團北美巡演的音效工程師，在後台曾聽到數名工作人員以對講機對話，稱在更衣室有個女子，只要報上自己名字和對講機頻道，就可以輪流參與。

待工作結束後，工程師還聽到工作人員交流心得，而在他們要離開時，就有一名保全人員衝上車慌張問：「更衣室有個女生全身赤裸不省人事，有人要去照顧她嗎？」但那群男人竟大笑拒絕。

雖然殺手樂團全員無人涉案，但他們對此嚴肅看待，團員們也相當震驚，目前則對過去和現在的巡迴演出人員進行調查中。

(中時新聞網)