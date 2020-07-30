前總統李登輝的過世，日本也相當關注，NHK新聞幾乎是第一時間發布消息，標題稱「為台灣民主化盡力，李登輝前總統死去」

NHK報導，力推總統直選，使台灣民主化成為可能的台灣前總統李登輝，在 7月30日晚間8:00在台北去世，享年97歲。

前總統李登輝生於1923年，當時台灣仍是日本統治。之後進入台灣大學農學院，在太平洋戰爭期間，加入了日本陸軍，並在服役期間目睹戰爭結束。

之後他成為一名政治家，1988年，在蔣經國總統去世後，他成為第一位台灣人總統。

在任期間，他通過改革議會制度來促進民主化，並積極參與外交，以增加台灣在國際社會中的影響力，並且還首次非正式訪問美國。

1996年，實現了第一次總統民選，並且贏得了選舉。

不過，同一年，中國大陸強烈譴責李登輝，認為這一舉動是台獨，在台灣附近海域進行飛彈演習等武力威脅，對此，美國一度派出航空母艦戰鬥群，來台灣海峽關注緊張局勢。

李登輝是著名的親日派，在2000年從總統退休後，他經常訪問日本，進行文化交流，並在各個地方進行演講。

(中時新聞網)