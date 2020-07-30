前總統李登輝敗血性休克及多重器官衰竭，7月30日19時24分與世長辭，享耆壽98歲；總統府新聞稿表示，李登輝前總統辭世，蔡總統表達最深哀悼與不捨，指示總統府及相關部門全力協助家屬辦理治喪事宜。

新聞稿指出，擔任中華民國第7、8、9任總統的李登輝前總統，於30日晚間與世長辭。總統府秘書長蘇嘉全表示，總統聞訊表達最深的哀悼與不捨，也期望家屬節哀，總統認為李前總統在台灣民主歷程上的貢獻無可取代，他的離世是國家的莫大損失。總統也指示總統府及相關部門全力協助家屬辦理治喪事宜，務使治喪儀典哀榮隆重。

蘇嘉全表示，1988年李前總統繼任總統後，即終止動員戡亂、廢除臨時條款，也啟動修憲，推動國會全面改選、總統直接民選，逐步合理化政府體制，並在1996年當選為我國第一位民選總統。在李前總統的任內，台灣結束了威權體制、邁向民主轉型，開創今日民主政治的基礎格局，終成為亞洲民主典範、傲然立世。李前總統也因此受國際媒體譽為「民主先生」。

蘇嘉全也表示，李前總統致力推動強化中華民國主權國家地位，對於建構台灣主體性、凝聚國家認同，有歷史性的貢獻。

蘇嘉全強調，在歷史的關鍵點，感謝李前總統選擇民主、選擇台灣，並以堅毅的領袖精神，引領國家走出威權幽谷，走向台灣本位與人民優先的道路。他是大家永遠的「阿輝伯」，相信台灣人民將永恆懷念他的貢獻。

總統府秘書長蘇嘉全今晚表示，政府會成立國喪委員會，在家屬同意下，由總統府主持，內政部協助執行。

(中時 )