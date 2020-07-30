陳玉珍首次穿低胸洋裝亮相。（圖/旗楷得勝節目提供）

民進黨立委賴品妤日前在Instagram上曬出火辣爆乳照片，讓不少網友大飽眼福，對此，國民黨立委陳玉珍被問到此事時，則是笑回「改天穿看看」。今（30）日陳玉珍接受《中時新聞網》網路節目「旗楷得勝」，罕見穿上低胸洋裝，大露事業線，更在化妝間巧遇同黨立委蔣萬安。

賴品妤日前PO出辣照，身穿黑色深V小禮服，露出黑色蕾絲內衣，讓不少網友都直呼「太正」。

陳玉珍接受媒體訪問時也大讚對方青春無敵，至於被問到自己是否有可能嘗試類似穿搭，她則是大笑回應，「這樣可能...我的選民可能會...哈哈哈，不知道，改天穿看看好了」。

陳玉珍說到做到！獻出第一次，在「旗楷得勝」節目上穿洋裝、小露事業線，笑說可能是被賴品妤激到，要改變形象，談到爸爸時忍不住哽咽。

從「萬安緊抱」、夾手事件到林昶佐事件，陳玉珍此次死守主席台，在立院一戰成名。陳玉珍分享，有朋友提醒她，剽悍腰綁s腰帶的形象會沒人要，她則妙回「不會！在一起之後，我不會綁s腰帶，我會用SM」。

在節目開錄前，陳玉珍、蔣萬安兩人也在化妝間遇到，有說有笑。而立院「男神」蔣萬安也在節目中大爆初戀發生在幾歲，還說擔心說了老婆會不開心。

更多節目精彩內容，8月3日（一）、4日（二）陳玉珍將在「旗楷得勝」吐露不為人知的一面，如何從學霸變成女戰神；8月5日（三）、6日（四）則由蔣萬安接力分享私底下的自己；8月7日（五）還有精華版，一次看兩位立委在節目上精彩爆料！

國民黨立委陳玉珍（左）、蔣萬安（中）在化妝間巧遇。（圖/旗楷得勝節目提供）

陳玉珍分享年輕時的照片。（圖/旗楷得勝節目提供）

(中時新聞網)