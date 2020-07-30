在新冠肺炎疫情衝擊下，全球經濟迎來大衰退，雖美國聯準會(Fed)與美國財政部聯手救市，多個城市進行經濟封鎖，避免疫情進一步擴大，雖然美股在3月底觸底強彈，多項經濟數據也有跡象回升。美國政府周四(30日)公布第二季GDP成長率，萎縮32.9％，雖比預期的34.7％還要低一些，但仍創下史上最差的美國經濟表現。

由於美國Q2 GDP成長率表現早被市場預測會相當難看，加上所公布的數據仍比經濟學家預期的稍微好些，美期指跌勢並未進一步擴大。

美國商務部發布數據指出，今年4月至6月的國內生產總值(GDP)成長率大幅萎縮32.9％。道瓊經濟學家先前所調查的預期為下跌34.7％。在過去200年，美國經濟所發生過經濟大蕭條，都沒有像這是來得這麼劇烈。

美國各州政府在消費支出、出口銷售、存貨投資等方面的急劇萎縮，都使得GDP成長率急速下降。相比之下，2008年金融危機期間，2008年第4季GDP成長率下降8.4％，更早先前的低水位線是1958年第1季GDP成長率萎縮10％。

美國各地的工人被告知降低經濟活動，導致美國失業率急速攀升，美國失業率更是達到1930年代經濟大蕭條以來最高水位14.7％。美國國家經濟研究局（NBER）指出，美國自2月正式進入經濟衰退，2020年第一季GDP成長率萎縮5%。

(中時新聞網)