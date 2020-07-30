感謝李登輝為台灣鞠躬盡瘁 台南市長黃偉哲：「願他主懷安息」。(中時資料庫)

前總統李登輝在今天晚上7點24分，在台北榮總醫院辭世，原因為敗血性休克和多重性疾病衰竭。台南市長黃偉哲立即在臉書粉絲頁上，表達對李登輝多年來為台灣所作一切表達感謝，黃偉哲以基督徒信仰，用詩詞方式表達李登輝為台灣鞠躬盡瘁所作的一切，也說明李登輝生前所完成的重要事蹟。

台南市長黃偉哲立即在臉書粉絲頁上，以基督徒信仰用詩詞表示：「那美好的仗我已經打過，當跑的路我已經跑盡，所信的道我已經守住了。從此以後，公義的冠冕為我存留。」《提摩太後書4：7-8》，來感念李登輝為臺灣鞠躬盡瘁。

黃偉哲說明李登輝生前的重要事蹟大項，1996年3月，李登輝前總統帶領國家度過台海危機，實現台灣首次總統直選。當年偉哲初次參選，出任國大代表，自己有幸與李登輝共同完成憲政改革；2018年，自己獲得民進黨提名參選台南市長，向李登輝請益市政經營的提點，黃偉哲以「誠實自然」四字讚揚李登輝，認為李登輝時常以「真誠溫暖」與「樸實自然」愛護台灣這塊土地的每一個人。

(中時新聞網)