國民黨自從年初的總統大選落敗，到6月的高雄市長罷免，連續兩次重大的挫敗，使得黨內意見嚴重分歧，難以整合，新任黨主席江啟臣的領導能力屢屢遭質疑，資深媒體人邱明玉指出，江啟臣的黨主席之為，恐怕將在兩個時間點受到挑戰。

邱明玉在政論節目中指出，目前李眉蓁的市長補選告急，傳出將聯合國民黨38席立委一同南下相挺，要營造大團結的氣勢，但沒想到這個消息出來沒多久，就有立委表示不願意到高雄為李眉蓁背書，顯示國民黨目前內部整合其實還是有問題的。

國民黨內部團結的問題，邱明玉表示，傳說江啟臣的黨主席大位「可能連到8月15日都做不下去！」目前他有兩個可能被逼宮的時間點，第一個就是月底的議長選舉，儘管江啟臣信誓旦旦，若沒有拿下就將辭去黨職，但目前藍營地方要角仍警告黨中央，議長選舉恐怕仍有變數！

而第二個時間點就是市長補選，邱明玉指出，雖然李眉蓁的敗選可能已經是在預料之內，但是如果沒有達到「楊秋興防線」，也就是拿到三成的選票，那麼對江啟臣的逼宮，恐怕仍是在所難免。

(中時新聞網)