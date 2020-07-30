台南市長黃偉哲悼念前總統李登輝。（摘自黃偉哲臉書）

前總統李登輝晚間7時24分病逝台北榮民總醫院，享耆壽98歲，台南市長黃偉哲表達哀悼也提及1996年李登輝帶領國家度過台海危機，實現台灣首次總統直選事蹟；他說，前年獲民進黨提名選台南市長，曾向李登輝請益並獲墨寶「誠實自然」，「感念台灣大學農學院學長、民主改革先行者前總統李登輝為台灣鞠躬盡瘁。」

「那美好的仗我已經打過，當跑的路我已經跑盡，所信的道我已經守住了。從此以後，公義的冠冕為我存留。」黃偉哲第一時間引述《提摩太後書4：7-8》向李登輝表達致敬之意。

黃偉哲說，1996年3月，前總統李登輝帶領國家度過台海危機，實現台灣首次總統直選。當年，他初次投入參選，出任國大代表，有幸與李前總統共同完成憲政改革。

他說，2018年獲民進黨提名參選台南市長，也曾向李登輝請益經營市政之方，當時，李前總統慷慨以墨寶「誠實自然」，指引他以真誠溫暖感受民意，以樸實自然愛護鄉土。「感念台灣大學農學院學長、民主改革先行者前總統李登輝為台灣鞠躬盡瘁」。

(中時 )