中華民國前總統李登輝先病逝，一向對李登輝總統極為崇敬的美國前國安顧問波頓( Jonn Bolton)於晚間8時許在推特發文稱，李登輝是偉大的民主領袖，富有遠見，也非常實際，整個自由世界都會想念他。

Condolences to the people of Taiwan on the passing of Lee Teng-hui. He was a great democratic leader, visionary yet practical. The free world will miss him. My thoughts and prayers are with his family and many friends. — John Bolton (@AmbJohnBolton) July 30, 2020

剛出版專書與美國總統川普鬧翻的前美國國安顧問波頓在推特發文稱，為李登輝先生逝世向台灣人民表示哀悼，他是一位偉大的民主領袖，富有遠見，也非常實際。整個自由世界都會想念他。我的心念和祈禱都與他的家人和朋友們在一起。

波頓曾於1999年以美國企業研究所（AEI）資深副所長身分訪問台灣，受到當時還在中華民國總統任上的李登輝接見。波頓曾撰文支持李登輝的「特殊國與國關係」，認為這絕不是李登輝「突發奇想」，而是有備而來。波頓也公開指責柯林頓政府以「三不」政策來討好北京的做法，批評為比巴布亞新幾內亞的外交水準都不如。

波頓撰文表示，李登輝利用美國與中共關係低潮以及解放軍尚未掌握核武與飛彈技術之前的時機，宣布台灣自主的立場，對李登輝這種靠民主選舉產生的政治領導人，正是為所當為之舉。

(中時新聞網)