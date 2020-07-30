時代力量中央黨部今晚針對李登輝前總統於晚間7點24分在榮總過世一事發出聲明表示，當年李前總統上台後，旋即展開一連串的政治改革。過程中得面對黨內守舊及民間期待等壓力，但李前總統展現的智慧讓人敬佩。時代力量謹在此致上誠摯哀悼之意，並請李前總統家人節哀。

時力指出，李前總統自1988年繼任總統後，這段期間，一方面要面對國民黨內的守舊勢力和軍方的勢力進逼，一方面又要回應民間對民主自由的熱切盼望，在雙重壓力之下，阿輝伯以政治智慧帶領台灣持續走在民主化的道路上，令人敬佩。

時力表示，李前總統於1990年召集「國是會議」，徵求各界意見作為憲改參考，並在1991年宣布終止動員戡亂臨時條款，展開第一次修憲，終結「萬年國大」。而李前總統對台灣民主的最重要貢獻，莫過於力主「總統直接民選」。

時力指出，在兩岸關係及統獨立場方面，李前總統在政治生涯晚期，致力主張台灣主體意識的言論，主張「中華民國在台灣」，推動台灣國家地位正常化，並指出兩岸關係是「特殊國與國關係」。

時力表示，作為台灣首位直接民選總統，阿輝伯於卸任之後仍時時關心台灣政局發展，並注重傳承、提攜後進。2016年選舉前後，時代力量曾數度向李前總統請益，李前總統對晚輩不吝給予建言，著實令人感佩。在此哀傷的時刻，時代力量會謹記阿輝伯的叮嚀，莫忘初衷。

(中時 )