新台幣匯率近日狂升，今一度跌破「楊金龍防線」29.5元，對出口產業造成龐大壓力。機械公會理事長柯拔希感嘆「這是我們永遠的痛」，除希望熱錢趕快過去，也希望政府協助。對此身兼央行常務理事的經濟部長王美花表表示關切，將代業者反映匯率問題。

台灣的機械業7成出口，因此匯率高低對其影響甚大。對於近日新台幣狂升，柯拔希今出席與電電公會、工研院智慧機械雲結盟記者會，會後談到匯率，感嘆「這是我們永遠的痛」。

柯拔希說，匯率會牽涉到國際局勢，業界能理解，目前來看是29.5元，如果不去講，說不定跌破29元，不能接受。匯率一直是他們的堅持，不然台灣廠商會沒有競爭力。

他以韓元為例，這3年來新台幣與韓元的競爭力差了10％，若新台幣持續走升，廠商的壓力也會更大。除希望熱錢趕快過，也期望政府在匯率部分協助廠商。

美花對此表示關切，說熱錢湧入台灣，讓股市欣欣向榮，產業確實不錯。但傳統產業確實形成壓力，會適時了解，「必要時幫業界反映(中央銀行)。」

(中時 )