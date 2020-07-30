前總統李登輝敗血性休克及多重器官衰竭，7月30日19時24分與世長辭，享耆壽98歲；總統府發言人丁允恭表示，關於李前總統治喪相關事宜，依照往例，會由總統明令治喪大員，總統府也將召開治喪大員會議，並成立工作小組。

丁允恭強調，在尊重家屬的意願、符合慣例體制及卸任元首身份的原則下，妥善辦理李前總統身後事宜。

明日上午蘇嘉全秘書長召開治喪工作會議後，將再進一步對外說明。

(中時 )