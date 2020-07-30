德國統計局30日公布，受新冠疫情及相關封鎖措施拖累，進出口、家庭消費、機器設備等資本投資區全面下滑之故，第2季GDP與前季相比萎縮10.1％，創1970年開始有此紀錄以來最大縮幅，也比訪調經濟師預期的季縮9％還嚴重。經過日曆與物價調整後，德國Q2GDP年縮11.7％，大於經濟師預估的縮幅11.1％。

(工商 )