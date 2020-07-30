前總統李登輝今晚(30日)病逝於台北榮總，享壽98歲。回顧其政治路可說驚滔駭浪，相當精彩，其中最被人熱議的就屬與前台灣省長宋楚瑜20年來的恩怨情仇。1994年12月20日，宋楚瑜成為第一任民選台灣省長，但當時大家沒想到的是，這也是最後一任省長。4年後的1998年12月，李登輝宣布凍省，廢除省長職位，李登輝、宋楚瑜關係從此急速冷凍，錢復在回憶錄中也曝光當時的內幕。

李登輝靠著宋楚瑜鼎力相助成功拿下大位，為何回頭給宋楚瑜一槍？錢復回憶凍省當下，表示起因在於賀伯颱風襲台後，李登輝對於省政府的重建效率非常不滿。錢復說，李登輝在賀伯颱風過後，下去嘉義、台南視察，災情讓李登輝相當心痛，因此視察結束後便立刻交代時任副總統兼行政院長連戰即刻撥款省政府，要求省政府全力救災，一個月內必須重建完成。

未料，過了一個月後，李登輝再度南下視察，卻發現災區重建完全沒有進度，先是質問連戰有無撥款，連戰出示帳冊後，李再質問宋楚瑜，對方竟回「這是選省長跟總統時，省府為中央的墊款」。錢復回憶，當下李登輝認為宋楚瑜沒把民間疾苦放心上，從此失去對宋楚瑜的信任，並興起了「凍省」念頭。爾後因連戰遭質疑副總統兼任行政院長，宋楚瑜向李登輝「毛遂自薦」時，也遭李登輝「已讀不回」。

李登輝凍省後，也獲得一直主張「廢省」的民進黨大力支持，自此，李登輝與宋楚瑜關係急遽降溫，也跟民進黨越來越親近。

(中時新聞網)