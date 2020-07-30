台中國家歌劇院將推出《親愛的戴斯》演出，舉行彩排記者會。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院今年「新藝計畫」，由《親愛的戴斯》在20多件作品甄選中脫穎而出，將於31日起在歌劇院小劇場登場。《親愛的戴斯》計畫主持人羅翡翠與頑劇場將以「紙」為主，融合聲響、音樂與偶戲、面具及物件劇場，從聲音、視覺帶領孩子談論「人生大事」。

台中國家歌劇院「新藝計畫」甄選具獨特創作理念的藝術創作者和團隊，今年以「偶戲、物件劇場」為主題，由《親愛的戴斯》脫穎而出，計畫主持人羅翡翠、頑劇場創辦人黃凱臨與擊樂表演者余若玫等3人，除以「死神使者」的身分操偶，現場並演奏樂器、製造音效，以「聲響實驗」探索觀眾的聽覺，將於7月31日至8月2日在歌劇院小劇場演出4場，今天舉辦彩排記者會。

《親愛的戴斯》的故事發想起於羅翡翠，因接觸海水而思考到生死議題，認為死亡有一種未知的神祕感，將死神化身為《親愛的戴斯》中擬人化的「戴斯」；黃凱臨則表示，面具與偶以非人的型態呈現，可以完成「人」做不到的事情，讓死神兼具「人」性也有超「人」的表現。

《親愛的戴斯》創作團隊以「紙」作為演出的物件主體，嘗試運用不同材質的紙張，像是牛皮紙、宣紙等，展現死神的氣場及趣味想像，現場配樂除大提琴的音樂旋律，也使用其他素材配合紙張撕揉、或摩擦所發出的聲音，為死亡帶來不同的意象。

(中時 )