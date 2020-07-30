川普再槓通訊投票舞弊！呼籲延後2020總統大選 21:102020/07/30 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 川普出奇招，呼籲美國延後今年大選。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普選情告急，為了挽救連任可能失敗的命運，加上許多州都因疫情通過採取通訊投票，對川普再度入主白宮更加不利，他今天突然拋出重量級震撼彈，呼籲把11月大選延期舉行。 川普持續重申，通訊投票將造成選舉舞弊。不過，他並無法提出確切證據佐證，通訊投票和作弊之間的關聯。 (中時 ) #川普 #通訊投票 #呼籲 #延後 也許您會感興趣 推薦閱讀 MLB》不滿球員唱國歌時屈膝 川普不開球了 11:562020/07/27 體育 早看不慣川普惹人厭！外媒曝：英國巴不得他輸給拜登 13:312020/07/27 國際 川普邊境牆塌了？神的旨意？預告將倒台？ 18:522020/07/27 國際 最新民調顯示…… 拜登在搖擺州領先川普 04:102020/07/28 全球財經 美墨邊境牆塌了 網酸川普將倒台 04:102020/07/28 兩岸要聞 英媒爆強森政府 巴不得川普敗選 04:102020/07/28 兩岸要聞 美中最壞時刻還沒到 04:102020/07/28 時論廣場 2020美大選》不只是川普無能和失職 拜登民調超前真正原因曝光 00:022020/07/29 國際 工商社論》大選前看川普政府內政國際化的操作 04:102020/07/29 財經要聞 中國不必跟著川普瘋 04:102020/07/30 時論廣場 國際熱門新聞 川普再槓通訊投票舞弊！呼籲延後2020總統大選 - 國際 比南海還危險 專家指中美愈緊張 陸愈急於奪台 部署潛艇基地 - 國際 李登輝過世日本也關注 NHK第一時間發布 - 國際 李登輝辭世 日本各界致哀 李友會堅持傳承李登輝精神 - 國際 美疫情惡化 單日死亡創近2月新高 每分鐘奪一命 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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