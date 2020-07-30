美國總統川普選情告急，為了挽救連任可能失敗的命運，加上許多州都因疫情通過採取通訊投票，對川普再度入主白宮更加不利，他今天突然拋出重量級震撼彈，呼籲把11月大選延期舉行。

川普持續重申，通訊投票將造成選舉舞弊。不過，他並無法提出確切證據佐證，通訊投票和作弊之間的關聯。

(中時 )