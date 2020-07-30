豐泰企業（9910）30日公告2019年度股利，每股配息4元及每股配股2元，除權（息）交易日為8月18日，最後過戶日8月19日，停止過戶期間8月20至24日，除權（息）基準日8月24日。至於現金股利發放日9月16日，股票股利配發日為9月23日。

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