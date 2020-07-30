（前總統李登輝98歲辭世，總統蔡英文表達最深的哀悼與不捨。圖／資料照）

前總統李登輝30日晚間7點24分，病逝於台北榮總，享壽98歲。總統府表示，總統蔡英文聞訊表達最深的哀悼與不捨，也期望家屬節哀，她認為李前總統在台灣民主歷程上的貢獻無可取代，他的離世是國家的莫大損失。蔡英文指示總統府及相關部門全力協助家屬辦理治喪事宜，務使治喪儀典哀榮隆重。

蔡英文今年1月11日贏得大選後，曾至翠山莊拜會李登輝，提前為李登輝98歲生日暖壽，留下李登輝最後一張公開照片。

總統府發言人人丁允恭表示，關於李前總統治喪相關事宜，依照往例，會由總統明令治喪大員，總統府也將召開治喪大員會議，並成立工作小組，在尊重家屬的意願、符合慣例體制及卸任元首身份的原則下，妥善辦理李前總統身後事宜。

預計明日上午由總統府秘書長蘇嘉全召開治喪工作會議後，將再進一步對外說明。

榮總指出，李登輝今年2月8日晚間，於家中進食時不慎嗆咳，因呼吸困難，緊急送到台北榮總，檢查發現有吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷，由醫療團隊全力照護。

2月17日傍晚，坐輪椅於病房區活動時，突發心因性休克，立即進行CPR急救後使用呼吸器。由於李前總統已98歲高齡，本身又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，雖經醫療團隊全力救治，仍無法挽回，於7月30日19時24分與世長辭。

(工商 )