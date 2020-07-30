美國聯準會（Fed）台北時間周四凌晨的最新政策聲明，一如預期維持鴿派立場，利率與刺激規模按兵不動。主席鮑爾警告，新冠疫情又見升溫拖慢美國經濟復甦腳步，經濟前景端看疫情發展，重申會用盡一切工具支撐經濟。

鮑爾在Fed發布政策聲明後，透過視訊舉行記者會指出，消費支出明顯回軟，中小企業召回放無薪假員工的動作不再積極，「數據似乎顯示，經濟復甦步伐正在放慢。」

鮑爾的評論暗示經濟迅速回溫的希望黯淡。美國爆發二次疫情，近來單日確診數迭創新高，部分州暫停或收回經濟重啟措施。

鮑爾表示，「未來經濟走向有很大的程度取決疫情如何發展，端賴我們採取什麼防疫措施。」

聯邦公開市場委員會（FOMC）在28、29日2天例會後，一致決議讓短期聯邦基金利率繼續停留在0％-0.25％區間，自3月15日疫情開始席捲美國後維持至今。

Fed決策官員重申刺激承諾，將使盡他們「一切工具」來支撐經濟，讓基準利率保持在近乎零水位，直到經濟擺脫疫情陰影復甦。

鮑爾在記者會上透露，「我們甚至沒考慮過要升息。」他提到經濟復甦仍需要一段很長時間，畢竟還有數百萬在餐旅等受災產業失業的勞工，短期內仍無法重返職場。

鮑爾暗示，如果官方經濟數據證明，成長動能有進一步衰減的初步跡象，Fed不排除擴大寬鬆。

外界原本預期Fed官員在本月例會中，會花一些時間針對是否強化或修改前瞻指引進行討論。普遍咸認Fed或許會承諾在失業率與通膨率符合理想前，利率都將繼續凍結。

台北時間周四的最新聲明，並未暗示要變更前瞻指引，多位Fed分析師預測在9月政策會議前不會變動。

Fed聲明也強調，仍將維持每月至少收購1,200億美元美國政府公債及抵押擔保證券（MBS）的購債步調，以穩定金融市場。

(工商 )